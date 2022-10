Stiri pe aceeasi tema

- O eclipsa partiala de Soare va avea loc azi, 25 octombrie, in jurul pranzului, si va fi vizibila si din Romania, informeaza Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu". "Nu incercați sa vedeți eclipsa prin ochelari de Soare sau alte metode improvizate pentru ca va puteți pierde vederea", avertizeaza…

- O eclipsa parțiala de Soare, vizibila și din Romania, va avea loc azi, 25 octombrie, anunța Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. In ziua de 25 octombrie 2022 se va produce o eclipsa de Soare care va fi vizibila ca parțiala din Romania. Fenomenul va avea loc cand Soarele se va afla sus pe…

- Eclipsa parțiala de Soare in Romania este vizibila azi și va incepe la momente diferite. Iata cand poate fi vazuta azi, in fiecare oraș. Cel mai devreme incepe in nord-vestul țarii, la ora 12:20, iar cel mai tarziu in sud-est, la ora 12:28, conform Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu. Potrivit…

- Fenomenul va avea loc cand Soarele se va afla sus pe cer si poate fi observat numai cu filtre speciale: filtru de sudura foarte inchis la culoare sau filtru Mylar. „Nu incercati sa vedeti eclipsa prin ochelari de Soare sau alte metode improvizate pentru ca va puteti pierde vederea”, avertizeaza specialistii…

- Marti, 25 octombrie, se va produce o eclipsa de Soare, care va fi vizibila din Romania. La Piatra Neamt, fenomenul va debuta la 12:23:18, maximul va fi la 13:35:36 si se va incheia la 14:47:31. Acoperirea va fi de 42%. Ramane de sperat sa beneficiem de cer senin. “Fenomenul va avea loc cand Soarele…

- O eclipsa partiala de Soare va avea loc marti, 25 octombrie, in jurul pranzullui, si va fi vizibila si din Romania, informeaza Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. „Nu incercați sa vedeți eclipsa prin ochelari de Soare sau alte metode improvizate pentru ca va puteți pierde vederea”, avertizeaza…

- O eclipsa parțiala de Soare, vizibila și din Romania, va avea loc marți, 25 octombrie, anunța Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Fenomenul va avea loc cand Soarele se va afla sus pe cer și poate fi observat numai cu filtre speciale: filtru de sudura foarte inchis la culoare sau filtru…

- O eclipsa parțiala de Soare, vizibila și din Romania, va avea loc maine, 25 octombrie, anunța Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. In ziua de 25 octombrie 2022 se va produce o eclipsa de Soare care va fi vizibila ca parțiala din Romania. Fenomenul va avea loc cand Soarele se va afla sus…