- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta. Doua persoane au fost ranite. Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 mai a.c., in jurul orei 18.50, un barbat, de 48 de ani, a condus un autoturism dinspre bulevardul Aurel Vlaicu spre strada Democratiei, unde in dreptul intersectiei…

- La data de 8 mai a.c., un barbat, in varsta de 59 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe strada Dezrobirii, dinspre strada Eliberarii catre Baba Novac unde, pe fondul nepastrarii unei distante minime de siguranta, a intrat in coliziune fata spate cu o autospeciala de politie, care a oprit…

- Aproximativ 600 de umbrele in diferite culori sunt instalate, marti, pe strada Alba Iulia, aflata in centrul Timisoarei, inainte de deschiderea festivalului florilor - Timfloralis, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada I.G.Duca, zona sediului ANAF. O femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni.Ambulanta SMURD, un echipaj de politie si o motocicletaa SMURD se afla la fata locului. ...

- In cursul diminetii de miercuri, 18 aprilie a.c., un accident rutier a avut loc la intersectia bulevardului Tomis cu strada Tulcei. Un taximetru si un autoturism marca Volkswagen au fost implicate in eveniment. In urma impactului, air bag ul masinii Volkswagen a explodat.Imaginile au fost transmise…

- Nesimtire mare pe mai multe strazi din municipiul Constanta. Copii, batranii, mame cu carucioare sunt nevoiti sa circule pe carosabil, in timp ce trotuarele sunt impracticabile din cauza masinilor parcate la vulcanizari. De altfel, pe adresa de email a cotidianului ZIUA de Constanta un cetatean ne a…

- Ultima descoperire facuta de cercetatori da fiori americanilor. O „fantana” subterana cu magma a fost descoperita sub supervulcanul Yellowstone. Cei care au analizat situația au afirmat ca exista temeri reale ca poate urma o eruptie majora.

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...