Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost puse sub acuzare in dosarul spagilor incasate la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, in interesul PSD Arad, acestea fiind retinute pentru 24 de ore. Printre cei retinuti se afla directorul DRDP Timisoara, Cristian Ispravnic, Cristian Horgea, sotul fostului prefect…

- Deputatul PSD Ioan Chisalița a fost dus dimineața pentru audieri la DNA Timișoara intr-un scaun cu rotile. Parlamentarul de Caraș Severin este cercetat intr-un dosar de corupție alaturi de alți doi colegi, deputații Florin Tripa și Dorel Caprar. Ioan Chisalița este primul parlamentar roman care a obținut…

- ARAD. Potrivit Mediafax, anterior, șeful Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara, Cristian Ispravnic, fusese ridicat, luni dimineata, de la sediul PSD Arad, in cadrul perchezițiilor. Potrivit acelorași surse, perchezițiile vizeaza posibile acte de corupție de la punctul de…

- Perchezitii DNA la PSD Arad și DRDP Timișoara. E vorba de un caz de coruptie. In vizorul procurorilor sunt 3 parlamentari din Arad si Caras Severin, Dorel Caprar, Florin Tripa si Ioan Chisalita. Vizat ar fi seful Directiei de Drumuri si Poduri Timisoara Cristian Ispravnic. Potrivit anchetatorilor, dosarul…

- Șpagi care ar fi ajuns la anumite persoane din Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara și la PSD Arad au „pornit” un dosar achetat de DNA in care se fac percheziții la parlamentari din Vestul țarii și la DRDP Timișoara. DNA face percheziții la sediul PSD Arad, in timp ce deputatul Florin Tripa…

- Procurorii DNA fac percheziții luni dimineața la sediul PSD Arad, intr-un dosar care ii vizeaza pe parlamentarii aradeni Dorel Caprar și Florin Tripa (PSD), au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Vizat in dosar este și șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, Cristian Ilie Ispravnic.…

- Nu mai putin de 15 perchezitii au loc, luni dimineata, in Arad si Timisoara. Procurorii DNA Timisoara au descins la sediul PSD Arad, in locuintele a trei parlamentari, la sediul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara si in casele altor suspecti. Deputatul de Arad Florin Tripa a fost deja…