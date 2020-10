Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au descoperit trei plantații indoor de cannabis in timpul unor percheziții desfașurate joi in București. Cinci persoane au fost duse la audieri fiind banuite ca au facut trafic de droguri, anunța MEDIAFAX.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, in urma a patru percheziții,…

- Potrivit medicului Florin Roșu, faptul ca Romania are primul copil infectat cu coronavirus internat la Terapie Intensiva, copil care nu suferea anterior de alte afecțiuni, poate insemna ca "virusul a inceput sa aiba mutații foarte serioase". "La inceputul epidemiei in Romania am avut categorii…

- Bucurestenii vor putea circula, incepand de marti, 15 septembrie, pe Magistrala 5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, inclusiv Valea Ialomitei, a anuntat Metrorex.Citește și: Dana Budeanu face publica o inregistrare EXPLOZIVA cu Nicușor Dan/ AUDIO Inaugurarea oficiala va avea…

- Potrivit primelor informații, totul s-a intamplat pe 17 august, la o piscina din București, din zona Militari. Mai multe fete au intrat in conflict, iar ulterior scandalul a degenerat. Astfel, doua dintre fete au inceput sa se loveasca reciproc cu pumnii și cu picioarele, ambele fiind ranite dupa…

- "Eu ma feresc sa mai fac anunturi pe seama Magistralei M5, Drumul Taberei, cu cele zece statii, pentru ca, in momentul cand am preluat mandatul, am considerat unul dintre cele mai importante obiective de investitii pe care noi le derulam, prin compania Metrorex. Si astazi spun ca e unul din cele mai…

- ”Echipele operationale Apa Nova au intervenit de urgenta astazi, 7 august 2020, in jurul orei 12:50, dupa ce Statia de Potabilizare Rosu, dar si mai multe statii de pompare si repompare ale Apa Nova din sectorul 6 au ramas fara energie electrica din cauza unei caderi de tensiune aparuta la Statia 110…

- La activitatile desfasurate in cele 2 zile au participat peste 500 de politisti, jandarmi, politisti de frontiera, politisti locali, precum si reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de Munca, Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Directiei de Sanatate Publica si Autoritatea…

- Cu mai bine de o luna și jumatate inainte de startul oficial al campaniei electorale pentru alegerile locale, oficialii partidelor politice de la noi au inceput distribuția de pliante la cutiile de scrisori. Mai mult au cumparat panouri publicitate și au montat corturi pentru promovarea candidaților.…