Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, Polonia și Ucraina discuta pentru a-și consolida cooperarea trilaterala in fața amenințarii unei noi intervenții militare ruse, au declarat marți la Kiev liderii celor doua țari est-europene. In capitala Ucrainei a ajuns marți și premierul britanic, Boris Johnson, informeaza Digi24.ro…

- Electricieni, asistente medicale, avocați și chiar preoți: aceștia sunt noii recruți ai Forțelor de aparare teritoriala Ucrainei, o rezerva de voluntari civili destinata sprijinirii armatei regulate in cazul unei invazii rusești. Voluntarii se antreneaza o baza din Harkov, la 40 de kilometri de granița…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…

- Marea Britanie furnizeaza Ucrainei rachete antitanc cu raza scurta de acțiune pentru autoaparare, dupa ce Rusia a adus aproximativ 100.000 de soldați la granița sa, a declarat secretarul apararii, citat de BBC, noteaza mediafax. Ben Wallace a declarat in fața parlamentarilor ca o mica echipa…

- Forțele ruse inconjoara acum Ucraina din trei parți, iar oficialii occidentali se tem ca o operațiune militara ar putea incepe chiar in aceasta luna, relateaza The New York Times intr-o analiza inaintea unor noi negocieri Rusia vs SUA pe marginea starii de securitate din Europa de Est. Cu toate evoluțiile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vineri, în timpul unei discutii telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, utilizarea de catre armata ucraineana a unor drone militare furnizate de Ankara.Potrivit lui Putin, utilizarea de catre fortele Kievului a unor drone militare de…

- Marea Britanie va oferi asistenta Ucrainei pentru modernizarea capabilitatilor navale, in scopul asigurarii libertatii de navigatie in Marea Neagra si Marea Azov, in virtutea unui acord anuntat in cursul vizitei la Kiev a ministrului britanic al Apararii, Ben Wallace, pe fondul tensiunilor cu Rusia,…

- Marea Britanie va oferi asistenta Ucrainei pentru modernizarea capabilitatilor navale, in scopul asigurarii libertatii de navigatie in Marea Neagra si Marea Azov, in virtutea unui acord anuntat in cursul vizitei la Kiev a ministrului britanic al Apararii, Ben Wallace, pe fondul tensiunilor cu Rusia,…