Stiri pe aceeasi tema

- Romanița Iovan a fost invitata ediției de duminica, 22 ianuarie, a emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Ce spune creatoarea de moda despre Irinel Columbeanu, cel cu care a avut o relație in urma cu 23 de ani.Creatoare de moda și femeie de afaceri, Romanița Iovan a ajuns in lumea…

- Sambata, 14 ianuarie 2023, s-au implinit noua de ani de la cumplitul accident din Munții Apuseni, in care pilotul Adrian Iovan, fostul soț al Romaniței, și-a pierdut viața. Ca deobicei, creatoarea de moda a ținut cu tot dinadinsul sa-i aduca un omagiu acestuia și a mers in munți, alaturi de mai mulți…

- Invitata in podcastul „Altceva” cu Adrian Artene, Denise Rifai a dezvaluit care este barbatul perfect pentru ea și cu ce gen de barbat s-ar casatori. Chiar daca prezentatoarea de la Kanal D este foarte discreta atunci cand vine vorba de viața privata, aceasta tot a facut cateva mici dezvaluiri despre…

- Denise Rifai ne-a dezvaluit cateva detalii neștiute din viața ei amoroasa. Protagonista de pe coperta revistei VIVA! de Decembrie ne-a vorbit deschis despre viața ei personala, deși obișnuiește sa o țina departe de lumina reflectoarelor. Vedeta de la Kanal D ne-a spus ce crede despre casatorie, dar…

- Denise Rifai a vorbit despre legatura dintre ea și Dan Bittman, dupa ce artistul i-a oferit un inel in emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Ulterior s-a speculat ca cei doi ar avea o relație amoroasa. In cadrul unui interviu pentru Revista VIVA! , Denise Rifai a vorbit despre momentul cu Dan Bittman…

- Invitata in emisiunea online „In oglinda” a lui Mihai Ghița, Denise Rifai a facut o serie de dezvaluiri din viața ei personala. A marturisit cum trebuie sa arate barbatul ideal pentru ea, caci da de ințeles a nu l-a gasit pana acum, dar spune și motivul pentru care nu a devenit mama pana acum, la 37…

- Denise Rifai a povestit cum trebuie sa fie viitorul ei soț. Intr-un interviu pentru unica.ro , prezentatoarea de la Kanal D a spus și care a fost sfatul pe care l-a primit de la tatal ei. Denise Rifai, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV de la noi din țara, a luat casnicia parinților ei drept…

- In numerologie cifra 11 are o insemnatate uriașa. Cei care vin pe lume sub un astfel de semn au un destin aparte. In mod special femeile cifrei 11 sunt inzestrate cu puteri nebanuite. Numerologie cifra 11 sau „maestrul mistic” In știința din spatele numerelor, cifra 11 este recunoscuta ca una cu o vibrație…