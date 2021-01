Stiri pe aceeasi tema

- Like Creața nici bine nu a nascut pentru prima data și deja se viseaza, din nou, insarcinata. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a marturisit cați copii iși dorește pe viitor, iar raspunsul i-a lasat masca pe toți.

- Așa cum știți, daca sunteți fani ai emisiunii, una dintre semifinalistele show-ului culinar Chefi la cuțite a fost Claudia Radu. Chiar daca nu ea a caștigat marele premiu, ci Ionuț Belei, tanara este in continuare indragita de mii de oameni. Aceasta le-a dezvaluit internauților cum arata dupa ce s-a…

- Humoreanul Ionuț Belei este caștigatorul sezonului 8 Chefi la cuțite. Tanarul bucatar a impresionat de-a lungul tuturor edițiilor cu preparatele elegante și perfect preparate, fiind de multe ori in topul preferințelor juraților, așa ca a fost vazuta fireasca intrarea lui in finala. Nu la fel de normala…

- Doar cateva ore ne mai desparte de marea finala a sezonului 8 de la Chefi la cuțite! Printre cei trei finaliști se numara: Ionuț Belei, Maria Șandru și Roxana Blenche. Ce anunț a facut Roxana, inainte de aflarea marelui caștigator!

- Sorin Bontea a ajuns in finala ”Chefi la cuțite” cu doi concurenți, echipa sa avand acum mai multe șanse de caștig. Insa, imediat dupa anunțarea finaliștilor, chef-ul de la Antena 1 a avut un mesaj de transmis pentru Ionuț Belei și Maria Șandru.

- Lupta a fost stransa la Chefi la cuțite și doar cei mai buni au ajuns in marea finala care va avea loc in aceasta seara la Antena 1. Cum a reacționat Maria Șandru, dupa ce a aflat ca a ajuns in ultima etapa a competiției! Abia daca a putut sa-și mai stapaneasca emoțiile!

- Odata cu participarea ei la ”Chefi la cuțite”, Maria Sandru a starnit interesul multor telespectatori. Tanara de 27 de ani a pornit de jos, dar acum este chef in Italia și are o familie fericita. In urma cu zece ani viața concurentei era cu totul alta, iar ea arata complet diferit.

- Mai sunt puține ediții pana la marea finala, așa ca emoțiile devin tot mai mari pentru concurenți! In ediția 39 din sezonul 8 „Chefi la cuțite”, tensiunile au reaparut in echipa lui Sorin Bontea!