- Laura Cosoi a debutat in showbiz in urma cu mulți ani, dar de o buna perioada de timp se dedica soțului și celor doua fetițe pe care le au impreuna. Puțini știu insa detalii despre familia sa, despre frații vitregi pe care ii are. Laura Cosoi și-a pierdut de curand tatal. Acesta a fost infectat cu coronavirus…

- Andreea Raicu este o femeie fericita, implinita și care iși traiește viața dupa propriile reguli. Pana sa ajunga aici, a trecut insa mult timp. Vedeta a dat carțile pe fața și a vorbit despre drama care a marcat-o in copilarie și care a facut-o sa sufere de rana abandonului.

- Anamaria Ferentz s-a confruntat cu dureri de cap devastatoare toata viața, insa a descoperit intr-un sfarșit care era cauza acestor migrene. Era, de fapt, vorba despre o alergie pe care vedeta nu știa ca o are. Iata care sunt alimentele la care este alergica vedeta și cum a conștientizat ce trebuie…

- Dupa 14 zile de stat in carantina, prezentand emisiunea de acasa, iata ca prezentatorul emisiunii ”La Maruța”, Catalin Maruța, s-a reintors la carma show-ului. Femeia care l-a ajutat pe Catalin Maruța in lupta cu Covid 19 Catalin Maruța a revenit la emisiunea sa, dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus…

- „Sunt implinita din toate punctele de vedere. Viața mea merge in direcția aia in care trebuia sa mearga de mai mult timp”, spunea Bianca Dragușanu in ianuarie, dupa ce s-a intors din vacanța din Maldive pe care a petrecut-o alaturi de Gabi Badalau. „Da, ma marit pentru a treia oara”, a continuat blondina,…

- Viața lui Jador s-a schimbat extrem de tare in ultimii ani, dar mai cu seama chiar de la inceputul acestui an. Prin ce momente dificile trece celebrul cantareț și de ce are acum parte de niște lecții foarte importante de la viața? Momente dificile pentru Jador. Cum i s-a schimbat viața? Jador a avut…

- Dupa o perioada in care nu a fost prea activa pe rețelele de socializare, Sanziana Negru a vrut sa-și asigure fanii ca a ramas la fel de frumoasa. Bloggerița a postat un story in care a dezvaluit ca nu mai face sport deloc și nici nu se abține de la mancare, dar arata in continuare foarte bine.

- Pentru Andreea Balan anul 2020 a fost un an greu din toate punctele de vedere, insa vedeta a reușit de fiecare data sa iasa cu capul sau și sa meaga mai departe indiferent de obstacole! Iata ce iși dorește pentru 2021!