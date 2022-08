Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se afla de cateva zile pe Coasta de Azur. Dupa munca, și rasplata! Cei doi soți au dat uitarii pentru cateva zile meleagurile romanești și se rasfața la maximum pe Coasta de Azur, cu mancaruri delicioase și peisaje de-a dreptul spectaculoase. Iata cu cine a ramas micuțul…

- In aceasta perioada, Razvan Simion și Dani Oțil s-au mutat cu matinalul de la Antena 1 la mare. Prezinta „Neatza” de pe plaja, din stațiunea Olimp. Prezentatorii nu sunt insa singuri pe litoral, partenerele i-au insoțit. Dani Oțil a fost primul care s-a mandrit ca e cu familia la mare. El a postat recent…

- Cristina Cioran, in varsta de 44 de ani și Alex Dobrescu, in varsta de 37 de ani, au devenit parinți in urma cu un an, cand Ema s-a nascut prematur. Actrița și partenerul ei de viața au acordat un interviu pentru okmagazine.ro , in cadrul caruia au vorbit despre povestea lor de iubire. Acestia au dezvaluit…

- In ediția de astazi de la Neatza cu Razvan și Dani, Razvan Simion a venit cu o ironie dura la adresa lui Dani Oțil, care a starnit amuzamentul tuturor colegilor de breasla. Ce-i drept nimeni nu se aștepta sa spuna astfel de lucruri despre mariajul prezentatorului TV cu Gabriela Prisacariu. Iata despre…

- Lili Sandu a fost invitata la podcastul lui Catalin Maruța, unde a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei dupa ce a devenit mama. Actrița recunoaște ca relația cu Silviu Țolu s-a schimbat. In luna august a anului 2020, Lili Sandu aducea pe lume un baiețel perfect sanatos. In varsta de 43 de ani, actrița…

- Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani”, Dani Oțil, plin de carisma și nelipsit de glume, le-a dat un sfat tuturor barbaților ce-l urmaresc, in fiecare zi, pe micile ecrane. Inca de cand formeaza o familie cu Gabriela Prisacariu, viața lui s-a schimbat radical și nicio zi nu seamana cu cealalta. Mai…

- Adriana Antoni și frații ei și-au pierdut mama in urma cu mai bine de 17 ani, dar amintirea ei ii aduce impreuna din ce in ce mai des. Indragita cantareața a marturisit ca s-a apropiat mai mult de frații ei dupa moartea mamei, pentru ca a realizat ca trebuie sa-și faca mai mult timp pentru familie.

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au devenit parinți in urma cu cateva luni, iar cei doi traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. De aceasta data, matinalul de la Antena 1 a marturisit motivul pentru care nu iși va mai luat fiuL in vacanțe. Iatade ce a luat o asemenea decizie!