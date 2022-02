Stiri pe aceeasi tema

- Alina Laufer a anunțat intr-o postare pe Facebook ca și-a dus gemenii la gradinița. A avut mari emoții pentru copiii ei, s-a gandit daca nu o sa se acomodeze rapid. Micuții nu au implinit inca un an. In urma cu unsprezece luni de zile, soția lui Ilan Laufer a adus pe lume gemeni. Fetița și baiețelul…

- Psihoterapeut ceritificat, Oana Lis și-a reluat activitatea din cauza problemelor financiare cu care se confrunta. Nu are viața chiar ușoara, cheltuielile pe medicamentația soțului sau fiind destul de mari. Anul trecut soția fostului edil și-a luat diploma necesara pentru meseria la care visa, ba chiar…

- Alina Laufer s-a mutat din vila de un milion de euro din Corbeanca intr-un apartament de 200 metri patrați din București. Soția lui Ilan Laufer a aratat tuturor cum arata noua ei casa. A renunțat la vila din Corbeanca pentru un apartament in București. Alina Laufer a luat aceasta decizie pentru copiii…

- In varsta de 69 de ani, Jean Paler se confrunta cu grave probleme de sanatate. Cu toate acestea, comediantul nu a renunțat la munca sa, toata vara a susținut spectacole pe litoral, dar acum, cu ocazia sarbatorilor de iarna, a fost uitat, noteaza click.ro . Nu a primit nicio oferta, niciun contract,…

- In luna mai a acestui an, Flavia Mihașan și Marius Moldovan au devenit parinți pentru a doua oara. Cei s-au cunoscut dupa ce fosta asistenta de la Antena 1 a ajuns in distribuția celebrului musical ”Mamma Mia”. Si-au intemeiat o familie si au facut doi copii in decurs de trei ani. Acum, vedeta surprinde…

- Mitica Popescu e unul dintre actorii consacrați ai Romaniei. Dincolo de cariera in actorie, acesta e și prezentator de televiziune, de ani de zile modereaza emisiunea „D’ale lu’ Mitica”, la TVR 2. Cu ocazia zilei sale de naștere, aceasta a facut dezvaluiri despre viața sa la 85 de ani. Este inca energic…

- Alina și Ilan Laufer au fost invitați in platoul de la „Teo Show”, unde au vorbit despre viața cu trei copii. De cand au venit și gemenii pe lume, totul s-a schimbat pentru ei, iar timpul liber este acum doar o amintire. In urma cu 8 luni, Alina Laufer naștea prematur gemenii, Davina și Nathaniel. De…