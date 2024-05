Stiri pe aceeasi tema

- Anghel Damian a facut dezvaluiri neștiute despre inceputul relației cu Theo Rose. Intr-un interviu pentru viva.ro, iubitul artistei a povestit prin ce stari a trecut dupa desparțirea de Lia Bugnar.Anghel Damian a facut dezvaluiri despre provocarile și emoțiile traite la inceputul relației sale cu Theo…

- Theo Rose este in culmea fericirii! Fiul ei și al regizorului Anghel Damian are deja talent la muzica. Micuțul Sasha se pare ca moștenește talentul mamei sale celebre. Pe rețelele socializare, cantareața a publicat un video emoționant cu baiatul ei! Fiul lui Theo Rose are deja talent la muzica Theo…

- Alex Leonte și Theo Rose au format un cuplu timp de cinci ani de zile. S-au desparțit in urma cu aproximativ doi ani, dar au o relație buna in continuare, el și-a refacut viața alaturi de Manuela Lupașcu, iar ea de Anghel Damian. Inainte sa aiba o relație cu actorul Anghel Damian, alaturi de care a…

- Theo Rose a vorbit despre relația frumoasa pe care o are cu Anghel Damian. Artista a spus exact cine cedeaza primul atunci cand se cearta. Iata cum fac cei doi indragostiți sa se impace, dar și ce a declarat cantareața!

- Theo Rose, mama pentru a doua oara? Theo Rose și Anghel Damian formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul autohton. Dupa ce s-au cunoscut la castingul pentru serialul Clanul, cei doi s-au indragostit treptat. Relația lor a evoluat frumos și foarte rapid, iar in vara anului trecut…

- In luna mai 2023, Nasrin Ameri a devenit mama pentru prima oara, dupa ce a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, iar de atunci viața sa s-a schimbat radical. Fosta prezentatoare TV și soțul sau iși concentreaza toata atenția asupra copilului lor. Vedeta a fost prezenta recent la Gala Healh Beauty…

- Prezenți in podcastul “Fain și Simplu” al lui Mihai Morar, Anghel Damian și Theo Rose au vorbit despre relația dintre ei, despre trecut, prezent și viitor, dar și despre etapele de parinți prin care au trecut. Theo Rose a dezvaluit detalii din relația pe care o țin departe de ochii lumii, precum gesturile…

- Theo Rose a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce fiul ei, Sasha Ioan, a avut mai multe probleme de sanatate. Micuțul a avut gripa A, Salmonella, iar acum s-a infectat cu streptococ.Theo Rose, cunoscuta cantareața și actrița din serialul „Clanul”, a fost profund marcata de perioada tumultuoasa…