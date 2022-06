Stiri pe aceeasi tema

- De 12 ani, fratele Madalinei Manole vrea sa se faca dreptate in cazul morții surorii sale, Marian considerand ca vinovat moral e chiar Petru Mircea, cel care i-a fost soț artistei. Pe 14 iulie se implinesc 12 ani de la moartea cantareței, iar Marian Manole i-a facut o propunere fostului sau cumnat.

- Andreea Banica este una dintre cele mai indragite și apreciate artiste de la noi din țara. In cadrul unei emisiuni TV, frumoasa blondina și-a deschis sufletul și a vorbit deschis despre regretatului ei tata. Deși este tot timpul cu zambetul pe buze, vedeta a izbucnit in plans atunci cand și-a adus aminte…

- Celia a trait o adevarata drama in urma cu 11 ani atunci cand tatal ei s-a stins din viața. Parintele ei a suferit un infarct in timp ce cantareața se afla la filmari. Celia nu iși poate reveni dupa moartea tatalui ei și de fiecare data iși aduce aminte de parintele ei.

- Daniela Gyorfi și-a ingropat mama in urma cu noua ani, atunci cand dupa o lunga suferința, femeia și-a dat ultima suflare. Artista spune ca ii duce lipsa acesteia și susține ca nu crede in viața de apoi, caci nu a visat-o niciodata.

- Astazi este o zi foarte grea pentru Anamaria Prodan, caci se implinesc patru ani de cand mama ei, cantareața Ionela Prodan, a plecat la ceruri. Vedeta a venit la mormantul acesteia unde un preot i-a facut o slujba, iar impresara a imparțit pachete. Declarații emoționante.

- Adda și Catalin Rizea sunt impreuna de 7 ani și și-au unit destinele in 2016. La scurt timp, aceștia au devenit parinții unui baiețel, care le-au schimbat total viața. Soțul artistei a postat un mesaj neașteptat pe contul de socializare. „Adda, azi se fac 7 ani de cand ai zis ”DA” și te iubesc la fel…

- Ștefan Banica jr. și Lavinia Pirva implinesc anul acesta zece ani de relație. Cei doi artiști și-au unit destinele abia in 2017, iar in mai 2019 baiețelul lor Alexandru a venit pe lume. In ediția de aprilie a revistei VIVA! , cei doi apar pe coperta foarte apropiați și totodata dezvaluie intr-un interviu…

- Indragita interpreta de muziva populara Marcela Fota are un sprijin de nadejde in persoana unui patron prosper, cu 22 de ani mai tanar, fiul unor afaceriști de top din Craiova, prieteni de familie cu artista.