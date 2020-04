Cum s-a schimbat comportamentul oamenilor în timpul pandemiei Viața in carantina inseamna trezirea la o ora tirzie, statul pina noaptea tirziu și leneveala in timpul dupa-amiezii. Acestea sint informațiile extrase din datele furnizate de piețele europene de energie, acolo unde restricțiile de activitate au condus la o schimbare larga a rutinei de zi cu zi in cazul a sute de milioane de oameni, potrivit Bloomberg. In New York, consumul de electricitate a scaz Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

