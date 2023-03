Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida prezinta emisiunea „Acces Direct” de ani de zile. Foarte rar se intampla sa lipseasca pe micul ecran, ziua de ieri, 17 martie, fiind o excepție. Emisiunea „Acces Direct”, care a fost mutata acum ceva vreme de la Antena 1 la Antena 1, a fost prezentata ieri doar de colegul ei, Adrian Velea.…

- S-a pus pe slabit și a uitat sa se mai și opreasca! Monica Anghel a uimit publicul larg cu ultimele sale apariții, dupa ce a reușit sa scape de nu mai puțin de 30 de kilograme. Unii dintre internauți chiar au acuzat-o pe artista ca a exagerat și ca este de nerecunoscut acum. Sa fie, oare, așa?Aproape…

- La finalul anului trecut, Laurette anunța ca s-a desparțit de fostul ei partener, barbatul cu care ar fi trebuit sa se casatoreasca. Cei doi au decis atunci sa mearga pe drumuri diferite in viața. In exclusivitate pentru Spynews.ro, la trei luni de la separare, vedeta ne spune daca și-a refacut sau…

- Adrian Mutu are patru copii din trei relații diferite. Antrenorul echipei Rapid a recunoscut ca are o relație tensionata cu baiatul cel mare, Mario, dar a dezvaluit și cum se ințelege cu fostele sale iubite, Alexandra Dinu și Consuelo. La doar 22 de ani, Adrian Mutu se casatorea cu Alexandra Dinu și…

- Brigitte Pastrama se afla in Dubai, in Emiratele Arabe Unite de la inceputul anului. Vedeta nici nu se poate intoarce in Romania, a explicat intr-un interviu pentru Antena Stars ca urmeaza o serie de proceduri pentru a putea obține rezidența. In urma cu cateva luni, Brigitte și Florin Pastrama și-au…

- In urma cu aproximativ doi ani de zile, Rocsana Marcu s-a mutat cu cele doua fiice ale ei in Marea Britanie. Acolo, ea a facut cursuri și a devenit agent imobiliar. A avut mare succes, a facut tranzacționari cu case de milioane de lire sterline, iar acum, intr-un interviu pentru Click , anunța ca se…

- Anul acesta, Brigitte Pastrama și-a dorit un Craciun special, așa ca, atunci cand a venit vorba despre decorațiunile pentru brad și amenajarea locuinței, vedeta nu s-a uitat la bani. In cele din urma, Brigitte a gasit ceea ce a cautat. Brigitte Pastrama a comandat din Anglia o mulțime de decorațiuni,…