Dr. Gheorghe Carp, managerul Spitalului Judetean din Oradea, a acordat un interviu pentru DCNews, in care a explicat ce masuri a luat și de ce Bihorul este o dovada de responsabilitate in razboiul cu COVID-19. Medicul a spus ca nimeni nu face ceva deosebit, ci doar ”ce trebuie facut in astfel de situații”. ”Noi ne și The post Cum s-a reușit, in județul Bihor, sa fie luate cele mai bune masuri de prevenție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .