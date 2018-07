Stiri pe aceeasi tema

- „Pedepsele ajung de la amenzi modeste pana la masuri disciplinare si chiar pedepse considerabile cu privare de libertate”, precizeaza misiunea diplomatica. Ambasada Germania s-a numarat printre cele 12 reprezentante diplomatice care in 28 iunie au transmis o declaratie comuna in care fac apel la toate…

- Calin Popescu Tariceanu sprijina suspendarea lui Klaus Iohannis. Liderul ALDE și președintele Senatului a declarat ca sustine neconditionat o eventuala decizie a Coalitiei privind demararea procedurii de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Tariceanu nu va fi prezent, luni, la discuțiile…

- Codul Penal, modificat de Comisia speciala pentru legislatie, ar urma sa fie votat azi in plenul Senatului. Reprezentantii Puterii si-au propus ca pana la sfarsitul saptamanii proiectul sa treaca si de Camera Deputatilor. Unul dintre cele mai controversate puncte modificate se refera la abuzul in serviciu.…

- Florin Iordache a prezentat semnificațiile modificarilor aduse Codului Penal. Fostul ministru al Justiției afirma ca in varianta adoptata luni de parlamentarii Comisiei speciale de modificare a legilor Justitiei, Codul Penal pune accentul pe respectarea legii si pe diminuarea abuzurilor.

- Comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor justitiei, condusa de deputatul Florin Iordache, se reuneste din nou pentru a vota modificarile aduse Codului Penal, cel mai asteptat fiind controversatul articol 297 privind infractiunea de abuz in serviciu. Propunerea lui Tudorel Toader fixeaza…

- Comsisia speciala pentru legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, dezbate si voteaza, joi, modificarile la Codul Penal, amanate in mai multe randuri. Cel mai asteptat articol este cel privind infractiunea de abuz in serviciu, care il vizeaza in mod direct pe liderul PSD Liviu Dragnea.

- Comisia parlamentara care lucreaza la legile Justitiei își reia lucrul. Ministrul Justiției Tudorel Toader a propus introducerea unui prag pentru abuzul în serviciu în valoare de 1.900 de lei brut, adica un salariu minim pe economie. Suma este…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca il va ruga pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa se implice in chestiunea protocoalelor de colaborare dintre SRI si institutii din Justitie, pentru a vedea daca mai sunt in vigoare. Intrebat la Antena…