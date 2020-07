Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din statul american Michigan a impușcat mortal un barbat suspectat de injunghierea unui client al unui magazin. Totul a pornit de la un scandal din cauza maștilor de protecție, relateaza BBC.

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost retinut de politisti, dupa ce ar fi furat dintr-o locuinta din Sectorul 1 al Capitalei bijuterii si ceasuri in valoare de aproximativ 62.000 de euro. ''Luni, 13 iulie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut…

- Un barbat in varsta de 34 de ani a fost retinut de politisti, dupa ce ar fi furat dintr-o locuinta din Sectorul 1 al Capitalei bijuterii si ceasuri in valoare de aproximativ 62.000 de euro.''Luni, 13 iulie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut…

- Politia din Canada a arestat joi dimineata un barbat inarmat care patrunsese intr-o zona exclusiva a capitalei Ottawa unde locuieste si premierul Justin Trudeau. Acesta nu se afla acasa in momentul incidentului, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Trudeau si familia sa locuiesc intr-o vila in complexul…

- La data de 18 mai, in jurul orei 11.40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin au fost sesizați de catre un lucrator al Poliției Locale Huedin cu privire la faptul ca intr-un imobil din localitatea Huedin au fost gasite doua persoane decedate. Articolul Doua cadavre gasite intr-o locuința: O…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, in colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj, au realizat joi, 7 mai 2020, prinderea in flagrant a unui barbat, in varsta…

- Un barbat de 43 de ani, din orasul Bals, judetul Olt, este cercetat sub control judiciar pentru dare de mita, dupa ce a oferit bani unui echipaj de politie rutiera care l-a prins conducand printr-o localitate din judetul Dolj cu peste 100 km/h, potrivit Agerpres.Potrivit Directiei Generale…

- Un barbat din Deva a fost inselat de un tanar de 26 de ani, din Sebes-Alba, care i-a vandut, cu peste 40.000 de lei, un lingou despre care a sustinut ca ar fi din aur, ulterior dovedindu-se ca obiectul era confectionat dintr-un metal comun, potrivit Agerpres.Tanarul a fost retinut de politisti…