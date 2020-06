Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani a fost retinut sub acuzatiile de incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie, violare de domiciliu si distrugere, urmand sa fie propus astazi la arestare preventiva.

- Plenul Camerei Deputatilor a dat miercuri vot favorabil proiectului de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive, in scopul mentinerii echilibrului contractual si al asigurarii integritatii pietei financiar-bancare interne. S-au inregistrat 205 voturi "pentru", 97 ''impotriva''…

- Aeronava va face o escala de realimentare în Almaty (Kazakhstan), iar ulterior va ateriza pe aeroportul din Cluj cu 75 metri cubi de echipamente de protecție achiziționate de catre spitalele din județ prin fonduri puse la dispoziție de catre autoritațile publice. Aceasta operațiune a…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au emis, la finele saptamanii trecute, doua ordine de protecție impotriva a doi barbați agresivi cu partenerele lor și le-au intocmit dosare penale. Unul dintre aceștia este acuzat și de furt calificat și a fost amendat pentru nerespectarea restricțiilor de circulație.…

- Un barbat de 32 de ani a fost retinut de politisti, dupa ce a patruns in locuinta concubinei sale si a provocat un scandal, desi impotriva sa fusese emis un ordin de protectie, au informat, joi, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.Potrivit IPJ, miercuri, politisti…

- Politistii timisoreni au confiscat de la un barbat care comercializa ilegal aproape 42.000 de manusi si mari cantitati de alte materiale de protectie ale unei societati comerciale, intre care dezinfectanti, bonete, talpi, masti, intr-o piata volanta din Timisoara. „Politisti din cadrul Serviciului de…

- Un barbat in varsta de 47 de ani, revenit recent de la munca din strainatate, s-a autoizolat la domiciliu alaturi de fosta sotie de care nu are voie sa se apropie, potrivit unui ordin de protectie emis de Tribunalul Vaslui. "Am fost sesizati de o femeie in varsta de 42 de ani, cu privire la faptul…

- Potrivit sursei citate, cei doi sunt din comuna Deleni, iar femeia spune ca sambata dimineata s-a trezit cu fostul ei soț in locuința, plasat sub izolare, deși barbatul avea ordin de restricție. Femeia susține insa ca fostul ei soț este la al treilea ordin de restricție eliberat de autoritați, in condițiile…