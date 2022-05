Cum s-a răspândit epidemia de COVID în țara dictatorului Kim Jong-un O parada militara gigantica care celebra inființarea armatei statului comunist ar putea sa fi raspandit, fara sa vrea, Covid-19 in intreaga Coree de Nord, afirma experți citați de Le Figaro . Coreea de Nord a anunțat vineri (13 mai) primul deces cauzat de Covid-19, precizand ca virusul s-a raspandit deja in intreaga țara. „Febra” s-a „raspandit in mod exploziv in intreaga țara de la sfarșitul lunii aprilie”, a scris agenția oficiala de presa KCNA. Hong Min, cercetator la Institutul coreean pentru unificare naționala, cu sediul la Seul, a declarat ca actualul focar de Covid-19 este „strans legat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

