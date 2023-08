Stiri pe aceeasi tema

- Accident teribil in județul Arad, unde un tanar a murit in timp ce se plimba cu un scuter acvatic, pe un lac de langa localitatea Zabrani. Și prietena lui a fost ranita. Totul, dupa ce skijet-ul a lovit un cablu metalic, iar impactul a avut urmari greu de descris.

- Un cunoscut medic stomatolog din Timișoara a murit decapitat la o balastiera din Zabrani. Acesta, impreuna cu prietena sa in varsta de 22 de ani au dorit sa se distreze cu skijetul. Au incercat pe mai multe balastiere, dar au fost opriți de catre paznici. Au ajuns la Zabrani, unde nu i-a oprit nimeni.…

- Incidentul a avut loc in Gara Ghirioc, imediat dupa miezul nopții. Baiatul in varsta de 21 de ani s-a urcat cu prietenii pe un vagon de marfa și, intr-o fracțiune de secunda a cazut la pamant, electrocutat.Prietenii lui au chemat de urgența ambulanța, insa medicii nu au putut decat sa constate decesul.

