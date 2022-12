Cum s-a produs accidentul mortal de la Drâmbar: Șoferul un tânăr de 18 ani a pierdut controlul mașinii. Precizări ale IPJ Alba Cum s-a produs accidentul mortal de la Drambar: Șoferul un tanar de 18 ani a pierdut controlul mașinii. Precizari ale IPJ Alba Polițiștii din Alba au transmis intr-un comunicat de presa, modalitatea in care s-a petrecut accidentul mortal din data de 9 decembrie, pe raza localitații Drambar, incident rutier, in urma caruia un barbat de 46 de ani a decedat. Polițiștii precizeaza in comunicatul de presa ca un tanar de 18 ani din Ciugud, care se afla […] Citește Cum s-a produs accidentul mortal de la Drambar: Șoferul un tanar de 18 ani a pierdut controlul mașinii. Precizari ale IPJ Alba in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

