- In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17.45, a fost inregistrat un accident rutier pe DN1 60, in localitatea Gilau, județul Cluj, in urma caruia patru persoane au fost ranite, intre care și doi copii. Din cercetarile polițiștilor reiese ca un taximetrist din Oradea ar fi intrat pe contrasens, izbindu-se…

- Accident intre localitațile Calațele și Beliș, Cluj. Femeia care a produs accidentul avea alcolemie 0.87 mg/lUPDATE ora 22.00Din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat ca, o femeie, de 44 de ani, din comuna Margau, care conducea un autoturism inspre localitatea Beliș, ar fi patruns pe…

- ACCIDENT pe DN 67C Transalpina, intre Șugag și Martinie. Doua persoane ranite dupa un impact intre doua mașini. Trafic oprit Un accident rutier s-a produs marți dimineața, in jurul orei 08:40, pe DN 67C – Transalpina, intre Șugag și Martinie. Doua persoane au fost ranite dupa ce doua mașini s-au lovit. …

- Un autoturism s-a rasturnat pe Autostrada A 3.Un La data de 3 iunie a.c., in jurul orei 16.30, a fost raportat un accident rutier pe Autostrada A3, sensul de mers Turda spre Gilau.Conform primelor verificari, conducatorul unui autoturism ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare in condiții…

- Sase persoane au fost ranite in urma unui accident intre un autoturism si un autobuz produs duminica pe DN18 in localitatea Tautii de Sus, din judetul Maramures.”Ppe DN 18, in localitatea Tautii de Sus, judetul Maramures, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autobuz”,…

- Doua persoane au ajuns, marti, la spital dupa ce un autobuz in care se aflau 10 pasageri a intrat in coliziune cu trei autoturisme, in centrul municipiului Ramnicu Valcea, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.

- Accident rutier produs in jurul orei 16.30, pe DN1F E81 in afara localitații Sinpaul.Din primele cercetari s-a stabilit ca o conducatoare auto de 41 de ani, din județul Maramureș, care se deplasa cu un autoturism din direcția municipiului Cluj-Napoca spre Zalau, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism…

- Un accident soldat cu ranirea mai multor persoane s-a produs luni, 6 mai, pe DN2. La fața locului au intervenit atat echipaje medicale și de la pompieri, cat și polițiștii rutieri. Sase persoane au fost ranite, luni, intr-un accident rutier produs pe DN 2, la limita dintre judetele Vrancea si Bacau,…