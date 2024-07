Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut noaptea trecuta la Tritenii de Jos. Impactul violent s-a produs intre un autoturism și un buldoexcavator. O femeie a decedat! Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit noaptea trecuta la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Tritenii…

Intervenție la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Tritenii de Jos Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit noaptea trecuta la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Tritenii de Jos. Apelul de urgența a venit la ora 00.49, iar la misiune au luat parte o…

- Sambata, in jurul orei 03.30, pe DJ109C, a avut loc un accident rutier care a rezultat ranirea a trei tineri, pasageri in autoturism.Șoferul de 19 ani a pierdut controlul mașinii și s-a rasturnat,,Din primele cercetari s-a constatat faptul ca un conducator auto de 19 ani, din județul Mureș, care se…

- Un accident rutier s-a produs noaptea trecuta in Baciu. O femeie a fost ranita, traficul in zona a ramas blocat o perioada de timp. Potrivit ISU Cluj, o femeie a fost accidentata marți seara, in localitatea Baciu. La momentul sosirii echipajului de prim ajutor, femeia era conștienta și cooperanta. Victima…

- Trei barbati au fost raniti, miercuri seara, intr-un accident produs in judetul Cluj, pe E 81, unde un autoturism si doua autoutilitare s-au ciocnit. Una dintre victime a fost gasita incarcerata, fiind in stare grava. Accidentul s-a produs pe drumul E 81, in localitatea Sardu, comuna Sanpaul. Potrivit…

- Noaptea trecuta s-a produs o nenorocire in satul Stejeriș din comuna Moldovenești. O femeie de 80 de ani a pierit in urma unui incendiu. „Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost solicitați noaptea trecuta in localitatea Stejariș, comuna Moldovenești, unde a izbucnit un incendiu intr-o casa…

