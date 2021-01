Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a decis sa nu mai foloseasca vaccinul rusesc impotriva coronavirusului, fiindca este de parere ca Rusia are o capacitate inadecvata de producție, spune șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban. „Rusia are o capacitate de productie inadecvata”, a spus Gergely Gulyas, seful de cabinet…

- Congresul american a adoptat definitiv proiectul de lege privind bugetul apararii pe anul fiscal 2021, document ce prevede, intre altele, investitii in valoare de 130,5 de milioane de dolari pentru modernizarea Bazei 71 aeriene „General Emanoil Ionescu” de la Campia Turzii, care urmeaza sa fie transformata…

- Vineri 20 si 27 noiembrie, de la 22.20, TVR 1 transmite filmul "Ecaterina cea Mare", productia britanica de anul trecut, in regia lui Philip Martin. Drama istorica o are in rolul Ecaterinei pe magnifica Dame Helen Mirren, regina actoriei specializate in portretizarea de suverane. Este singura actrita…

- Maia Sandu a invins sistemul incremenit și propaganda comunista din Republica Moldova și a devenit președinte al Republicii Moldova. Are 48 de ani și este prima femeie care ocupa o asemenea funcție nu numai in Republica Moldova, ci in intreaga Europa de Est. Victoria ei este victoria mișcarii…

- Kremlinul a propus luni ca Rusia si SUA sa ajunga la un acord pentru a nu desfasura anumite tipuri de rachete in Europa si pentru a introduce verificarea reciproca a masurilor de intarire a increderii, in conditiile in care tratatul INF pentru controlul armelor nucleare si-a incetat valabilitatea,…

- Fostul premier Viorica Dancila a semnat un editorial publicat intr-un cotidian israelian numit Jerusalem Post . Fostul prim-ministru al Romaniei spune ca strategia Uniunii Europene in relația cu Rusia ar trebui regandita. „Europa trebuie sa ia in considerare o noua dinamica cu Rusia, altfel vom continua…

