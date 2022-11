Stiri pe aceeasi tema

- Camilla, soția Regelui Charles, a devenit Regina Consoarta dupa ce partenerul ei a urcat pe tronul Marii Britanii. Aceasta a refuzat titlul de Prințesa de Wales din respect pentru prima soție a lui Charles, Diana. Inainte de noul rol, Camilla a fost Ducesa de Cornwall.

- Palatul Buckingham a publicat, duminica, prima fotografie oficiala a Regelui Charles al III-lea cu Regina consoarta, alaturi de noul Print si Printesa de Wales, dupa doliul decretat la moartea Reginei Elisabeta a II-a, care s-a incheiat la 27 septembrie. Fotografia a fost facuta la palat cu o zi inainte…

- Kate Middleton are noi interdicții de cand a devenit Prințesa de Wales. Soția Prințului William are pare de schimbari uriașe dupa noul titlu primit de la decesul Reginei Elisabeta a II-a. Intreaga organigrama a Familiei Regale a Marii Britanii s-a schimbat dupa decesul suveranei. Kate Middleton este…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a sosit luni (12 septembrie) la Palatul Westminster pentru prima sa vizita in parlament in calitate de monarh. Regele Charles a declarat in fața parlamentului ca este „hotarat sa urmeze cu fidelitate” exemplul dat de mama sa, Regina Elisabeta, adresandu-se…

- Regele Charles al III-lea a susținut primul discurs public in calitate de nou suveran al Marii Britanii. El a parasit Castelul Balmoral, vineri dupa-amiaza, și a ajuns la Londra, la Palatul Buckingham alaturi de soția sa, regina consoarta Camilla. Inainte de a intra in palatul regal, Charles a salutat…

