- Vine barza in showbiz-ul romanesc și inca un bebeluș celebru se va naște in curand in lumea buna de la noi. Andreea Popescu, caci despre ea este vorba, va deveni mama pentru a doua oara. Fosta dansatoare și-a anunțat admiratorii de faptul ca este deja in luna a treia de sarcina.

- Astazi Ana Maria Mocanu iși sarbatorește ziua de naștere, iar urarile pentru ea au inceput sa curga pe contul sau de socializare de la miezul nopții. Ce varsta implinește fosta asistenta TV.

- Flavia Mihașan și Marius Moldovan vor deveni din nou parinți in luna mai. Fosta vecina de la „Neatza cu Razvan și Dani” așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Vedeta nu a luat multe kilograme in greutate și este plina de energie. Intrebata care este secretul formei sale fizice excelente,…

- Satula de gurile rele, Flavia Mihașan a pus piciorul in prag. Fosta asistenta TV, replica acida la adresa celor care o critica de cand și-a anunțat a doua sarcina. Ce le-a transmis blondina celor care nu-i dau pace?

- Flavia Mihașan este pregatita sa devina mamica pentru a doua oara și deja a stabilit numele bebelușului. Fosta asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a facut marturisiri in exclusivitate pentru Antena Stars despre problemele cu care s-a confruntat in sarcina și cum a trecut peste ele.

- In numarul de decembrie al revistei VIVA! , Flavia Mihașan și iubitul ei, Marius Moldovan, au dezvaluit ca vor deveni parinți pentru a doua oara. Perechea mai are un fiu, Carol, in varsta de un an. „Ne-am dorit ca intre copiii noștri sa nu fie o diferența mai mare de doi ani, așa ca suntem intr-adevar…

- Inca puțin și ”barza” o face din nou fericita! Cand va naște Flavia Mihașan? Fosta asistenta de la ”Neatza cu Razvan și Dani” va deveni mamica pentru a doua oara! Blondina le-a spus totul fanilor sai!