Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Stefan Banica Jr se bucura de o viața infloritoare. Pe plan profesional, a evoluat foarte mult, romanii apreciindu-i activitatea in industria muzicala. Insa, așa cum știm cu toții, expunerea publica vine la pachet și cu o mulțime de evaluari mai mult sau mai puțin corecte. Ce spune Lavinia…

- Ela și Petrica, caștigatorii sezonului 4 Mireasa, au facut marele anunț pe rețelele sociale! Cei doi urmeaza sa devina parinți. Hai sa vezi primele imagini cu burtica de gravida a tinerei.

- Florin Dumitrescu este un bucatar extrem de apreciat și cunoscut, insa puțini sunt cei care știu ca acesta se pricepe foarte bine și la dans. Juratul de la Chefi la cuțite a fost filmat de soția lui și imaginile au facut senzație.

- A fost sarbatoare mare in familia lui Cristi Borcea! Valentina Pelinel, soția fostului președinte executiv și acționar al clubului Dinamo, a implinit frumoasa varsta de 42 de ani. Iata ce imagine induioșatoare a publicat aceasta pe contul de Instagram.

- Dana Budeanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vedeta a facut furori recent in mediul online, publicand mai multe fotografii spectaculoase, ce au strans, in doar cateva ore, mii de reacții din partea celor care ii urmaresc activitatea pe platformele de social media. Cum a aparut bruneta. Dana Budeanu…

- Gigi Dragastosul a fost parasit de soția mai tanara cu 25 de ani, dar ce il doar cel mai tare este ca a ramas și fara fetița pe care o aveau impreuna. Barbatul de 60 de ani susține ca decizia partenerei lui de viața l-a luat prin surprindere, pentru ca nu ar fi existat „scandal” inainte intre ei.