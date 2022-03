Niciun alt lider nu petrece atat de mult timp vorbind cu Vladimir Putin ca Emmanuel Macron. Cei doi președinți au stat la taclale de 11 ori in ultima luna. Este posibil ca Macron sa fi reușit sa mențina deschisa o linie de comunicare cu Rusia in contextul razboiului din Ucraina. Dar nu a reușit sa demonstreze […] The post Cum s-a jucat Putin cu micul Napoleon first appeared on Ziarul National .