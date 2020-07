Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Marcel Pavel și Andreea Esca, actrița Adriana Trandafir povestește ca a trecut prin clipe grele de cand a luat noul coronavirus, la un moment dat simțea ca este la un pas de moarte. "Mie mi-a placut ca era racoare și era bine, dupa orele acelea petrecute in platou cu foarte multa lume,…

- Mel Gibson se numara printre vedetele de la Hollywood care au avut o „intalnire” cu noul coronavirus. Indragitul actor și regizor a stat in spital timp de o saptamana, in urma cu cateva luni, intre timp reușind și sa se vindece.

- Medicul oncolog Crina Calinescu a povestit la Antena 1 ca tratamentul pentru COVID19 e mai dur decat chimioterapia si ca recupererea e la fel de grea. Ea spune ca nu a mai intalnit vreodata o boala asemanatoare.„Tratamentul este foarte dur. Eu sunt medic oncoloc, ca lumea sa ințeleaga ca știu…

- Politistii din Constanta s-au sesizat, luni, cu privire la petrecerea de inaugurare a unui hotel de lux din statiunea Olimp, care a avut loc la sfarsitul lunii iunie, fara ca participantii sa respecte nicio masura de protectie. Autosesizarea IPJ Constanta vine la mai bine de doua saptamani de la eveniment,…

- Un medic din Olt a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus si internat, marti, 23 iunie 2020, intr-un spital din judet. Sursa de infectare ar fi focarul de coronavirus de la Spitalul Orasenesc Corabia.

- Antena 1 s-a transformat in focar de infecție cu coronavirus! Dupa ce cantarețul Marcel Pavel a fost confirmat infectat, alte doua vedete au primit și el verdictul teribil al medicilor.Ozana Barabancea și Andrei Ștefanescu, de la trupa Alb și Negru, sunt și ei infectați. O alta vedeta infectata…

- Giuseppe Bergomi, 56 de ani, legendarul capitan al naționalei Italiei, a dezvaluit ca s-a infectat cu coronavirus, dupa ce a participat la mai multe meciuri din Italia, noteaza cotidianul italian Corriere dello Sport. Conform marturisirii ”fundașului de fier” al Interului, acesta a luat temutul virusdupa…

- Alți 23 de lucratori medicali s-au infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, in cadrul unui briefing de presa. Mai exact, este vorba despre 5 medici, 11 asistenți medicali și 7 persoane care fac parte din personalul medical. Pina in prezent, in Republica…