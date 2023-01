Cum s-a încheiat 2022 în imobiliare și care sunt primele date despre 2023 (studiu) Anul imobiliar 2022 s-a incheiat cu un numar total de 175.387 de unitați individuale tranzacționate (cf. ANCPI), cu 4% mai puține comparativ cu anul 2021, care a fost considerat un an record. In 2021 s-au inregistrat cu 49% mai multe tranzacții ca in 2020 și cu 61% mai multe fața de anul 2019. Luna decembrie, in general una lenta, prin prisma sezonalitații, s-a incheiat cu 14.848 de unitați individuale tranzacționate, conform ANCPI, unele dintre tranzacții posibil incheiate mai rapid, in contextul in care noul cod fiscal a introdus impozit pe venitul din vanzarea imobilelor și in cazul proprietaților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

