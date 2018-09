Stiri pe aceeasi tema

- Monica Gabor le-a transmis fanilor sai de pe rețelele de socializare ca ii este dor de meleagurile natale. Stabilita de mai mulți ani in America, unde duce o viața de lux, Monica Gabor recunoaște ca ii este dor de țara in care s-a nascut. Vedeta le-a marturisit prietenilor ei virtuali ca ii este dor…

- Oana Roman a comentat foarte dur pe marginea referendumului privind redefinirea familiei tradiționale, care urmeaza sa aiba loc in luna octombrie a acestui an. Parlamentul a adoptat revizuirea Constituției, pentru redefinirea familiei tradiționale . PSD a anunțat ca scrutinul va avea loc pe 7 octombrie.…

- Oana Roman este foarte mandra de fiica ei, cu care n-a avut niciun fel de probleme la gradinița. Vedeta se considera norocoasa ca are un copil atat de bun. Fiica fostului premier al Romaniei, Petre Roman, și a Mioarei Roman, a marturisit ca fetița sa, Maria Isabela, este mai mult deca incantata sa mearga…

- Oana Roman a cucerit internetul cu ținuta pe care a purtat-o la un eveniment la care a participat in acest weekend. Oana Roman a participat, impreuna cu fiica ei, Maria Isabela, la un eveniment monden. Pentru evenimentul respectiv, vedeta a ales o rochie de lungime midi, vaporoasa, care i-a venit foarte…

- Oana Roman este invitata Oanei Turcu, in aceasta duminica, de la 15:45, in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars. Vedeta se intoarce la emisiune, dupa patru ani, iar momentul este si mai special deoarece se implinesc, de asemenea, patru ani de la casatoria sa cu Mircea Elisei.

- Oana Roman sarbatoreste patru ani de la casatoria cu Mircea Elisei, iar cu aceasta ocazie vorbeste despre petrecerea facuta special pentru a sarbatori evenimentul. „Anul asta ne-am hotarat sa facem ceva mai special, deoarece momentul nunții și al botezului au fost la o perioada foarte scurta dupa ce…

