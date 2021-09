Stiri pe aceeasi tema

- Este evenimentul anului in Romania. Simona Halep și Toni Iuruc s-au cununat civil astazi. Cei doi petrec acum la Fratelli, un local de lux din Constanța, deținut chiar de nașul celor doi. Cat scot invitații din buzunar la cununia civila a Simonei Halep Ziua cea mare pentru Simona Halep și Toni Iuruc…

- Asteptarea a luat sfarsit! Simona Halep se va casatori civil miercuri, 15 septembrie, cu barbatul care i-a fost alaturi in ultimii doi ani, omul de afaceri Toni Iuruc. Petrecerea va avea loc la clubul nasului, la Fratelli, in Constanta, unde sunt asteptate 300 de persoane! Cu aceasta ocazie, Ilie Nastase,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep si Toni Iuruc isi unesc destinele la Constanta.Ziua cea mare pentru Simona Halep a sosit Astazi, celebra campioana a Constantei se casatoreste cu Toni Iuruc, serviciul civil, iar apoi petrecerea, la care sunt asteptati in jur de 300 de invitati, fiind gazduite de Constanta,…

- Simona Halep a postat pe o retea de socializare un mesaj motivational, chiar in ziua in care se casatoreste cu logodnicul ei, Toni Iuruc. Fostul lider WTA a postat mesajul cu doar cateva ore inainte e oficializare relatiei cu Iuruc. “Da sansa fiecarei zile sa fie cea mai frumoasa din viata ta’, este…

- Fostul lider WTA Simona Halep a postat un mesaj motivational in social media, miercuri, in ziua in care se casatoreste civil cu omul de afaceri Toni Iuruc. "Da sansa fiecarei zile sa fie cea mai frumoasa din viata ta", este mesajul sportivei, citat atribuit lui Mark Twain. "O zi frumoasa tuturor", a…

- Simona Halep se marita astazi, 15 septembrie, cu Toni Iuruc , cel cu care s-a logodit la inceputul lunii iunie. „Da șansa fiecarei zile sa fie cea mai frumoasa din viața ta” este mesajul pe care sportiva l-a postat pe Instagram, in ziua cununiei civile. Simona Halep a postat miercuri dimineața, 15 septembrie,…

- Miercuri, 15 septembrie, Simona Halep (29 de ani, locul 11 WTA) se va casatori cu Toni Iuruc, cu care s-a logodit la inceputul lunii iunie. Invitații vor avea de „indurat” doua condiții drastice. Cununia civila dintre fostul lider mondial și logodnicul ei, Toni Iuruc, este programata miercuri, de la…

- Simona Halep a anunțat marti, la întoarcerea de la US Open, ca se va casatori cu iubitul sau, Toni Iuruc. Evenimentul va avea loc pe 15 septembrie, la Constanța. Simona Halep și Toni Iuruc au aparut pentru prima data împreuna dupa titlul câștigat de sportiva noastra la Wimbledon…