Stiri pe aceeasi tema

- Opt pompieri de la Detasamentul Campina au fost confirmati, vineri, cu COVID-19 si un test se afla in continuare in lucru, dupa ce cu o zi inainte fusese depistat primul caz de coronavirus din unitate. Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova demarand o ancheta epidemiologica in acest caz, transmite…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Dambovita a informat, vineri, ca 32 de angajati ai companiei Arctic Gaesti au fost confirmati cu noul coronavirus, in urma testelor efectuate contactilor a doua persoane depistate anterior. Bolnavii fara simptome au fost trimiși acasa in izolare, se arata intr-un comunicat…

- Mormane de gunoaie au ramas in urma persoanelor care au primit cazare in spatiile de carantina ale Primariei Galati. Unele apartamente au fost inaugurate recent. „Si maimutele din jungla daca ar fi fost tinute in acele incaperi si tot nu ar fi reusit sa lase asemenea dezastru” – comenteaza oamenii,…

- La 14 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 908 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 23 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 668 de persoane in 14 unitați de cazare de pe teritoriul județului.…

- Doua persoane dintr-un centru de carantina din Alexandria, infectate cu coronavirus in Eveniment / on 08/04/2020 at 21:17 / Doua dintre persoanele plasate in carantina instituționalizata, intr-un centru din Alexandria, au fost confirmate pozitiv de testele privind infecția cu noul coronavirus, potrivit…