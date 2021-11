Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman face parte din showbiz de ani e zile. E fiica fostului premier Petre Roman, așa ca din copilarie e obișnuita cu aparatele de fotografiat, cu lumina reflectoarelor. Celebritatea i-a adus insa și critici de-a lungul anilor, multe femei o susțin pe Oana Roman, dar la fel de multe o jignesc fie…

- Este sau nu Lidia Buble buna de maritat, aceasta este intrebarea ce sta pe buzele tuturor, așa ca artista a vrut sa-și demonstreze abilitațile de gospodina pe internet. Ei bine, in incercarea sa de a le arata internauților ca este priceputa in tot și in toate, blondina a starnit un val de reacții pe…

- George Burcea și Viviana Sposub au o relație de mai mult timp, insa pana acum aceștia nu s-au logodit, deși actorul spunea in urma cu ceva timp ca vor sa faca asta. Iata ca mai in gluma, mai in serios, marea intrebarea i-a fost adresata Vivianei chiar pe Instagram. Iata ce a raspuns partenera actorului.

- Mult a fost, puțin a mai ramas pana cand Nicole Cherry va aduce pe lume primul sau copil. Aflata deja in al treilea trimestru de sarcina și pe ultima suta de metri inainte sa devina mama, artista a facut o serie de marturisiri pe contul personal de Instagram și a explicat ca se confrunta cu o problema,…

- Lumea showbiz-ului romanesc a fost zguduita de vestea divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, insa impresara a uimit pe toata lumea și a postat o fotografie pe rețelele de socializare care a starnit un val de reacții din partea fanilor. Iata ce poza a postat Anamaria Prodan!

- Dani Mocanu se numara printre cei mai ascultați maneliști de la noi din țara, iar controversele care s-au iscat in jurul lui de-a lungul timpului l-au adus pe primele pagini ale tabloidelor. De aceasta data a reușit sa atraga atenția cu o declarație care a starnit un val de reacții și de rasete.

- Britney Spears a surprins pe toata lumea cand a aratat ca a impodobit deja bradul de Craciun. Artista a explicat motivul pentru care a ales sa faca asta, chiar daca sunt mai bine de doua luni pana atunci. Vedeta internaționala a starnit din nou mari controverse pe Internet. Britney Spears a impodobit…

- Oana Roman a fost extrem de deranjata dupa ce a fost acuzata ca lucreaza ilegal. Fiica lui Petre Roman a marturisit ca platește taxe și impozite pentru tot ceea ce face. Vedeta incearca sa ignore pe cat posibil rautațile care se spun la adresa ei. Marius Elisei și Oana Roman au impreuna un site cu haine,…