Stiri pe aceeasi tema

- Adio, copilarie! Fiul lui Florin Salam a devenit tatic cu acte-n regula! Dani Stoian și Mihaela, iubita lui, in calitate de ”mami și tati”! Unde au mers proaspeții parinți, dar mai ales, cum au incalcat legea? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene…

- Bucurie mare in familia lui Florin Salam! Fiul sau, Dani Stoian, a devenit tatic pentru prima oara! Imagini de senzație cu nepotul celebrului manelist. Mihaela, iubita fiului lui Florin Salam, și Dani au ales deja numele micuțului!

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand va deveni tata, insa iata ca fiul lui Florin Salam și iubita lui deja sunt pregatiți pentru pasul cel mare! Gestul facut de Dani Stoian, in amintirea mamei sale! Ce nume va purta copilul sau!

- Bucurie de nedescris in familia lui Florin Salam! Artistul se pregatește sa devina bunic, iar Betty Salam matușa! Cum iși va rasfața artista nepoțelul? Iubita lui Dani Stoian este pe punctul de a naște!

- O balena cu cocoasa si-a facut aparitia marti in largul portului New York, spre suprinderea privitorilor, care au fotografiat-o pe fundalul unor monumente emblematice precum Statuia Libertatii sau One World Trade Center, informeaza Reuters. ''Balena a venit la vreo 300 de metri de prova'',…

- Alina Ceușan, proaspata mamica a showbiz-ului, a marturisit cand, dar mai ales unde, iși va boteza baiețelul. Pentru marea zi, vloggerița spune ca iși dorește un eveniment extrem de intim.

- Un cal a fost fotografiat azi, in jurul amiezii, pe strada G-ral Dragalina. Mergea, la pas, pe strada, in direcția sensului giratoriu din Piața Romana. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ruby a anunțat pe toata lumea ca ”s-a trezit dulceața” și a decis sa inceapa ziua, atat ea, cat și fanii sai, cum nu se poate mai bine. Astfel ca, artista le-a aratat tuturor, direct din așternuturi, printr-o fotografie provocatoare, ce doar iubitul poate vedea.