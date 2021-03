Gheorghe Moroșan, in varsta de 68 de ani, este barbatul din Onești care -a ucis cu bestialitate pe doi muncitori care lucrau intr-un apartament din localitate, pe care l-a pierdut in instanța. El a publicat cu ceva timp in urma pe Facebook o inregistrare video in care anunța ca se va razbuna. El i-a sechestrat pe cei doi muncitori luni seara, pe balconul apartamentului din județul Bacau, iar apoi i-a injunghiat. Moroșan a sunat la 112 și i-a alertat pe polițiști, anunțand ca a sechestrat doi muncitori in locuința, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje și un negociator. La scurt…