Cum s-a făcut țăndări fabrica de geamuri Buzău. Electricitatea companiei, căpușată pentru Bitcoin Fabrica de geamuri din Buzau se numara printre cazurile exemplare de privatizari nereușite. Acest gigant industrial, care candva se mandrea cu titlul de cel mai mare producator de sticla din sud-estul Europei și contribuia la imbunatațirea nivelului de trai al locuitorilor din Buzau, se regasește acum intr-o stare de ruina. Intr-o ediție a emisiunii „Culisele statului paralel”, Anca Alexandrescu a facut public modul in care statul a șters datoriile care au adus compania in pragul colapsului și a abordat subiectul unei privatizari cu favoritism. Modul in care dezastrul a fost pus in aplicare se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspirat din fapte reale, filmul „Libertate” de Tudor Giurgiu spune o poveste mai putin cunoscuta intamplata la Sibiu, in timpul Revolutiei din 1989. Filmul va intra in cinematografele din Romania in 6 octombrie, iar incepand cu 25 august echipa filmului va fi prezenta la o serie de avanpremiere in…

- Sindicatele din Finante vor elaborarea unui act normativ prin care sa le fie egalizate salariile la maxim in functie pe tot aparatul Ministerului Finantelor, a declarat, vineri, Vasile Marica, presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Finante, dupa intalnirea cu ministrul de resort, conform…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anunțat, vineri, ca doua persoane au demisionat in urma protestului spontan de joi de la Ministerul Finantelor. Cele doua persoane doreau transfer la Ministerul Fondurilor Europene. Bolos a fost intrebat, vineri, cate persoane au demisionat dupa protestul de joi…

- Angajatii din Ministerul Finantelor joaca un rol fundamental pentru dezvoltarea economica a tarii si tocmai de aceea trebuie sa fie rasplatiti pe masura importantei activitatii lor, insa am asteptarea sa trateze fiecare zi cu profesionalism si eficienta, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos.Acesta…

- Angajații din sectorul public care s-au imbolnavit de Covid-19 in timpul exercitarii atribuțiilor de serviciu, pana la data de 30 septembrie 2020, precum și personalul medical, infectat pe parcursul anilor 2021-2022, vor beneficia de o indemnizație unica de 16 mii de lei. O decizie in acest sens a fost…

- Dupa ce, in cursul lunii trecute, s-a aflat la București unde a filmat mai multe scene din filmul „Cravata galbena”, in care interpreteaza rolul celebrului dirijor roman Sergiu Celibidache, John Malkovich a sosit in urma cu doua zile la Timișoara, pentru trei reprezentații ale spectacolului „The Infernal…

- Holtzindustrie Sebeș SE VINDE! Consiliul Concurenței analizeaza tranzacția care vizeaza cea mai mare fabrica de cherestea din Romania Holtzindustrie Sebeș SE VINDE! Consiliul Concurenței analizeaza tranzacția care vizeaza cea mai mare fabrica de cherestea din Romania Operațiunea prin care compania Ziegler…

- INCREDIBIL! Deși Blue Air a pus gaj mai multe proprietați, EXIMBANK a descoperit ca valoarea de piața a acestora este mult mai mica in realitate. Nu ratați culisele unei afaceri care a pus pe jar o țara intreaga. Ce face acum DNA? Ce spune Curtea de Conturi? Dar ministrul Burduja? Nu ratați o ediție…