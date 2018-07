Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a facut, miercuri, o noua gafa diplomatica. Aflata in vizita oficiala in Muntenegru, al doilea om din PSD a declarat in cadrul conferintei comune cu premierul muntenegrean ca ii pare bine sa fie la Pristina, capitala Kosovo, stat nerecunoscut de Romania.

