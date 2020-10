Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și candidat pentru Camera Deputaților, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente schimbari de pe scena politica locala, dar și despre alegerile parlamentare programate…

- Președintele interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a reacționat, astazi, la atacul dur venit din partea primarului ales al Lugojului, Claudiu Buciu, care, intr-o scrisoare rechizitoriu, a acuzat modul in care au fost intocmite listele pentru alegerile parlamentare. Intrebat de PRESSALERT.ro cum comenteaza…

- Invitat joi seara la emisiunea Pressalert LIVE, moderata de jurnalistul Dragoș Boța, deputatul PNL Ben-Oni Ardelean a susținut ca nu exista penali in partidul al carui vicepreședinte la nivel național este. „Niciodata nu am susținut pe cineva penal, am pierdut foarte mulți oameni in 2012 și in 2016,…

- Invitat joi seara la emisiunea PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set, deputatul social-democrat Alfred Simonis a precizat ca PSD este nemulțumit de rezultatele obținute la alegerile locale de duminica. „Ne nemulțumește acest procent chiar daca e mai mare decat cel de la europarlamentare.…

- Cristian Moș, co-președintele USR-PLUS Timiș, și Andrei Tița, cel mai tanar primar din țara (25 de ani) ales in urma alegerilor locale de duminica, vor fi prezenți in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre rezultatul alegerilor locale…

- Președintele CJ Timiș, diagnosticat pozitiv cu coronavirus, nu poate vota. Lui Dobra i se refuza urna mobila, iar Biroul Electoral Județean ridica din umeri."VREAU SA VOTEZ! E dreptul meu constituțional! Dar, in secția de votare unde sunt eu arondat, membrii au hotarat, inca de aseara, sa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Zalau, ca premierul Ludovic Orban ar trebui ''sa aiba decenta'' de a aloca banii necesari dublarii alocatiilor copiilor, in conditiile in care in prima saptamana de mandat a platit o suma mult mai mare "unei clientele politice".…

- Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, a vorbit la emisiunea PRESSALERT LIVE despre mutarile rivalilor liberali de pe lista consilierilor județeni, chiar inainte de depunerea candidaturilor. Va reamintim ca Alin Nica, care este candidatul PNL pentru funcția de președinte al consiliului județean s-a retras…