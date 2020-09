Stiri pe aceeasi tema

- Transportul aerian de pasageri a inregistrat in primul semestru al acestui an o scadere de 61,9%, de la 10.709.300 pasageri la 4.077.800 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au inregistrat…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirma ca nu lipsa de comunicare intre PSD si electorat a dus partidul in opozitie inainte de terminarea ciclului electoral 2016-2020, ci modul in care au fost selectati cei propulsati in functii de conducere la nivel guvernamental. „Cred ca sistemul prin…

- Doi copii in pericol de inec in mare, in statiunea Venus, sunt cautati de o ambarcatiune si de elicopterul SMURD, misiunea fiind ingreunata de valurile mari.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, duminica, pentru…

- Liderul PNL și premier, Ludovic Orban, poarta negocieri intense pentru a impiedica trecerea moțiunii de cenzura. Conform surselor noastre, la ora transmiterii acestei știri, Ludovic Orban se intalnește cu liderul PMP, Eugen Tomac.Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW de zile…

- Documentarul „Covid-19: Pericol mondial”, realizat de reporterii emisiunii poloneze „Superwizjer”, va fi difuzat in premiera la Discovery Channel duminica, 30 august, de la ora 23.00.Filmat in perioada de izolare, documentarul arata cum pandemia a schimbat viata oamenilor din intreaga lume,…

- Candidatul PMP, Traian Basescu, a lansat primul atac impotriva Gabrielei Firea (PSD). El vrea sa transfere companiile din cadrul Primariei, inființate de Gabriela Firea, la Voluntari, unde primar este soțul Gabrielei Firea, Florentin Pandele.Citește și:Traian Basescu intra tare in batalia…

- Fosta vedeta de televiziune, prezentatoare de știri, Andreea Berecleanu a avut sarbatoare in familie, caci zilele trecute a fost ziua mamei ei. Cu aceasta ocazie femeia a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare care a primit foarte multe aprecieri. “Fiecare an e important, așa cum fiecare…

- Alessandra Stoicescu a aniversat șapte ani de la cununia civila alaturi de sotul ei Sergiu. Cu aceasta ocazie frumoasa prezentatoare a Observatorului a postat un mesaj emoționant pe conturile sale de socializare.