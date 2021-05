Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 11 al emisiunii Romanii au Talent și-a gasit caștigatorul in cursul serii trecute. Iata care a fost reacția Andrei la auzul veștii ca Ana Maria Margean a plecat cu marele premiu acasa? Ana Maria Margean a caștigat Romanii au Talent. Cum a reacționat Andra? Andra se pare ca a știu inca de cand…

- A murit poetul și compozitorul Andrei Maftei. Anunțul trist l-a facut chiar colegul sau de scena din ultimii ani, solistul Adi Bezna. Poezia lui Andrei Maftei și muzica lui Adrian Bezna au mers mana in mana. Cei doi au mers pe același drum crerativ, facand echipa in zeci de spectacole. Multe din textile…

- Ana-Maria Margean a urcat pe scena alaturi de papușile Lizzie și Nicole și au oferit un show pe masura cu ajutorul unui colaj de melodii celebre. Atat jurații, cat și telespectatorii au apreciat momentul sau. „In primul rand vreau sa ii multumesc Andrei, ca a apasat Golden Buzz-ul si am ajuns in finala.…

- Ana-Maria Margean este caștigatoarea Romanii au Talent sezonul 11. Micuța ventriloc i-a impresionat pe cei de acasa, care au votat-o masiv. Ce a facut Andra dupa ce Ana-Maria Margean a caștigat Romanii au talent 2021 Ea a reușit sa caștige marele trofeu și premiul de 120.000 de euro. Jurații au așteptat…

- Ana Maria Margean, fetitia ventriloc care a impresionat-o din prima pe Andra, a castigat premiul cel mare de 120.000 de euro, GIM s-a clasat pe locul al doilea, iar trupa de dans Art of Robots a completat podiumul si a castigat si premiul de originalitate in valoare de 10.000 de euro.

- Ana Maria Margean este unul din cei 11 concurenti care a intrat, aseara, in finala "Romanii au talent 2021".Tanara in varsta de 11 ani, din Bucuresti, a impresionat o pe Andra la preselectii si a primit un Golden Buzz, iar in aseara a concurat pentru marele premiu de 120.000 de euro.Acum doi ani Ana…

- UPDATE: STOP VOT. Publicul a decis. Voturile s-au contorizat și pana la ultimul s-au numarat. Castigatorul desemnat in urma votului publicului sa caștige marele premiu – 120.000 de euro – este Ana Maria Margean. GIM a caștigat premiul de 20.000 de euro, oferit locului II. Premiul de 10.000 de euro,…

- Ana-Maria Margean, in varsta de doar 11 ani, a reusit sa cucereasca juriul si publicul in editia de luni seara, 1 martie, a emisiunii „Romanii au talent”. Andra a fost cea care a apasat Golden Buzz si a trimis-o direct in semfinala, dupa numarul sau de ventrilocie.