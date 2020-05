Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 9 mai – Sputnik. La cea de-a 75-a aniversare a Marii Victorii la Chișinau s-a desfașurat evenimentul "Mulțumesc pentru cerul liniștit" intr-un format neobișnuit. © Sputnik / Osmatesco Acțiunea ”Mulțumesc pentru cerul liniștit” La acțiune au participat parașutiști care au efectuat…

- CHIȘINAU, 9 mai - Sputnik. In dimineața zilei de 9 mai, Vladimir Putin a depus flori la Focul Veșnic și i-a felicitat pe veterani și toți cetațenii ruși cu prilejul aniversarii Victoriei in Marele Razboi pentru Apararea Patriei. „Dragi cetațeni ai Rusiei!Dragi veterani!Dragi prieteni!Din…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, depune flori la Focul Veșnic cu prilejul aniversarii a 75 de ani de la Marea Victoriei și se adreseaza cu un mesaj catre toți cetațenii ruși. Potrivit purtatorului de cuvant al liderului de la Kremlin Dmitri Peskov, Vladimir Putin va participa…

- ”Troleibuzul Victoriei” va ieși pe linie in orașul Balți la aniversarea a 75 de ani de la Victoria in Marele Razboi pentru Apararea Patriei. Acesta va circula pana la sfarșitul luni august. Un astfel de troleibuz circula deja in capitala țarii. Mijlocul de transport mai puțin obișnuit este…

- Ansamblul vocal din Republica Moldova a interpretat „Brigantina” a interpretat legendarul cantec ”Ziua Victoriei” ("День Победы"). Inregistrarea a avut loc in cadrul campaniei ”Ziua Victoriei” in limba materna”, realizata de agenția federala Rossotrudnicestvo. Iar traducerea a fost realizata de talentata…

- Podcasturi75 de ani de la Marea Victorie: Cum vor fi comemorați eroii din comuna Budești La cei 75 de ani de la Marea Victorie, astazi și maine, in comuna Budești, la monumentul ridicat in memoria eroilor cazuți in Marele Razboi pentru Apararea Patriei, vor fi depuse flori. 52 de persoane, tineri…

- CHIȘINAU, 7 mai – Sputnik. Spicherul Consiliului Federației, Valentina Matvienko, a declarat ca trebuie sa obținem ca victoria asupra nazismului in cel de-al Doilea Razboi Mondial sa fie recunoscuta drept un patrimoniu mondial al omenirii. Aceasta declarație a fost facuta joi, in cadrul unei videoconferințe…

- CHIȘINAU, 4 mai – Sputnik. "Ziua Victoriei este o sarbatoare sfanta pentru Moldova. Insa in anul curent, din cauza pandemiei de coronavirus, organizarea unor acțiuni dintre cele planificate va fi dificila", anunța președintele pe Facebook. © Photo : Facebook / Igor DodonEvenimentele dedicate…