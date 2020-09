Cum s-a desfășurat prima zi de școală la Cluj. S-au respectat măsurile împotriva COVID-19? VIDEO

Pentru a se putea respecta normele de igiena și distanțare sociala, astazi, 14 septembrie, școlile de la Cluj au chemat elevii în ture. Chiar daca în incinta unitaților de învațamânt elevii au respectat distanțarea sociala, nu putem spune același lucru și despre ce au facut dupa ce au ieșit de la școala. Ei s-au întâlnit în grupuri mari în fața liceelor.

Tot în fața porților școlilor din Cluj și-au așteptat și zeci de parinți copiii. Nu le-a fost permis sa patrunda în curtea… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

