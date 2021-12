Cum s-a depreciat Leul românesc în 2021, în raport cu Euro și Dolarul american La inceputul anului, pe 4 ianuarie cursul euro/leu se situa la nivelul de 4,8691 de lei pentru un euro. In prezent, la ghișeele de schimb valutar, un euro depașește cinci lei. Dupa data de 4 ianuarie 2021, leul a intrat pe o tendinta de depreciere, insa la finalul lunii martie moneda nationala a trecut de pragul de 4,9 lei pentru un euro. Odata atins acest palier, cursul de schimb nu a mai inregistrat cotatii sub 4,9 lei. Astfel, in raport cu euro, leul s-a depreciat pana la valoarea 4,9495 de lei pentru un euro in data de 22 septembrie 2021. In ultimele luni anului moneda nationala s-a situat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

