Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Draghia a recunoscut ca a fost nevoit sa treaca prin clipe foarte grele inainte de inscrierea in competiția Exatlon. Doctorii i-au spus ca sufera de cancer unei persoane dragi lui. (Oferta speciala playstation) Vladimir Draghia s-a bucurat de mare succes la concursul Exatlon Romania, unde a…

- Vladimir Draghia a castigat “Exatlon” (Kanal D) si premiul de 100.000 de euro, pe care il va dona, insa puțina lume cunoaște problemele financiare cu care indragita vedeta s-a confruntat.

- Vladimir Draghia este marele caștigator al finalei de la Exatlon 2018. Publicul a votat pentru simpaticul „Faimos” sa devina campionul ediției de anul acesta. El a anunțat in emisiune ca va dona intreaga suma pe care a caștigat-o.

- Vladimir Draghia este marele caștigator al finalei de la Exatlon 2018. Publicul a votat pentru simpaticul „Faimos” sa devina campionul ediției de anul acesta. El a anunțat in emisiune ca va dona intreaga suma pe care a caștigat-o.

- Ionut sau Vladimir? Castigatorul „Exatlon” va fi ales in aceasta seara Inimile romanilor au batut aseara la unison cu cele ale concurentilor ramasi in competitia „Exatlon”. Cei patru atleti desavarsiti, Ionut Sugacevshi, Alexandru Nedelcu, Vladimir Draghia si Stefan Floroaica, au oferit aseara publicului…

- Giani Kirița a parasit Exatlon-ul și s-a intors in Romania cu 16 kilograme in minus. Sportivul a povestit tot ce s-a intamplat acolo, cum i s-a parut competiția și cum a reușit sa se impace cu Vladimir Draghia, deși la un moment voia sa il bata. „Cred ca am slabit peste 16 kilograme. Schimbari pe […]…

- Au mai ramas 7 concurenți la Exatlon. Aceștia se afla de 100 de zile in Republica Dominicana, iar in ediția de luni, 16 aprilie, au facut declarații emoționante. Cosmin Cernat i-a felicitat inainte de proba pe Faimosii Catalin Cazacu, Giani Kirita, Diana Belbita, Vladimir Draghia, dar si pe Razboinicii…

- Scrisoarea primita de unul dintre concurenții de la Exatlon, din partea lui Teo Trandafir i-a luat pe toți prin surprindere. Este vorba despre Catalin Cazacu, acesta avand o relație speciala cu realuizatoarea tv. “Tu știi ca ne leaga foarte multe lucruri. In ciuda faptului ca va iubesc pe toti, pentru…