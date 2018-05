Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de cinci ani a fost violata și ucisa in Baia Mare. Cadavrul copilei a fost gasit in zona unui combinat situat la marginea orașului. La aceasta ora politistii sunt la locul unde a fost gasit cadavrul fetei, potrivit sursei citate. Se asteapta totodata sosirea echipelor de criminalisti, care…

- Devis Mangia, antrenorul principal al formației CSU Craiova a declarat ca partida pe care elevii sai au terminat-o la egalitate, 3-3 pe teren propriu cu Viitorul Constanța in runda a VII-a a play-off-ului Ligii I, a fost cea mai frumoasa din acest sezon. „Ne-am obisnuit ca in meciurile Craiova – Viitorul…

- O femeie de 40 de ani, soția unui cunoscut polițist din Galați, a produs un accident de circulație, din care a scapat nevatamata. La testul de alcoolemie, polițiștii au ramas masca! Femeia, care este profesoara, a batut recordul. Femeia a reusit ”performanta” de a se rasturna cu masina intr-un sens…

- Accident teribil la Galați, dupa o coliziune in lanț. Trei mașini s-au facut praf, iar 12 oameni au avut de suferit. Din pacate, doi pasageri au decedat. Accidentul s-a produs pe drumul care leaga orasul Galati de Tecuci. Trei masini s-au izbit violent, iar potrivit anchetatorilor, doua persoane au…

- Giani Kirița nu a uitat incidentul cu turcul Turabi, de la ultima intalnire Romania – Turcia. Sambata seara, fostul fotbalist a anunțat ca vrea sa concureze contra lui Turabi. Echipele din cele doua țari s-au duelat inca o data. Inainte de joc, Giani Kirița a spus ca vrea sa-l infrunte pe Turabi, concurentul…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- O crima oribila a șocat intreaga țara, de 1 Martie. O femeie de 33 de ani a fost ucisa in plina strada, in Galați. Amantul ei a injunghiat-o de mai mult de 15 ori. Violeta Mirica era in drum spre serviciu cand a fost atacata de barbatul de care se desparțise. Tragedia a avut loc […] The post Crima…