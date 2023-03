Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Kiev au reacționat la informațiile din presa de la Moscova, conform carora "sabotori ucraineni" ar fi patruns in regiunea rusa Briansk, ar fi deschis focul asupra civililor și ar fi luat ostatici.

- Kremlinul a acuzat joi un grup de „sabotori” ucraineni de organizarea unui „atac terorist” in regiunea Briansk, la granița cu Ucraina. Vladimir Putin ar putea convoca Consiliul de Securitate.

