Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Negoița, concurenta la „Bravo, ai stil Celebrities” , traiește de cateva luni o poveste de dragoste cu politicianul Catalin Boboc. Cei doi s-au mutat impreuna, au trecut la un alt nivel al relației. Despre barbatul din viața ei, vedeta are numai cuvinte de lauda. „Catalin este un barbat frumos,…

- Maria Chițu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Fosta Razboinica a dovedit ca a fost cea mai puternica concurenta de la Survivor Romania, ajungand pana in etapa semifinalelor din cadrul competiției din Republica Dominicana. Chiar daca au circulat zvonuri conform carora intre ea și Albert…

- Maria Constantin iubește cu patos, fapt ce o face sa fie, din nou, pregatita de o mare nunta, de data aceasta, alaturi de Robert Stoica, barbatul la adresa caruia are numai cuvinte de lauda. Mai mult decat atat, fiindca dragostea e mare, celebra artista ne-a vorbit și despre cel de-al doilea copil.…

- Cantareața de muzica populara, Maria Constantin, este astazi din nou absolventa. Artista a postat imaginile prin care se declara mandra de realizarile ei. Ce facultate a terminat și care-i sunt planurile de viitor, dupa implinirea acestui vis.

- Andreea Balan a publicat pe Instagram primele imagini din noua vacanța cu iubitul. Cantareața și Tiberiu Argint se afla acum in Grecia, acolo unde sarbatoresc o zi importanta. Pe 23 iunie este ziua de naștere a Andreei Balan și, cu aceasta ocazie, indragostiții se bucura de clipe romantice și de relaxare…

- Britney Spears, in varsta de 39 de ani, e indragostita pana peste cap de antrenorul de fitness Sam Asghari. Cantareața a postat o fotografie alaturi de iubitul ei pe care il rasfața cheltuit sume exorbitante pe cadouri, vacanțe și atenții. Asghari are 27 de ani, s-a nascut in Teheran, Iran și este cuplat…

- Maria Constantin și Robert Stoica sunt mai fericiți ca niciodata. Se vede cu ochiul liber ca se iubesc nebunește și nu rateaza nicio ocazie sa-și demonstreze iubirea unul fața de celalalt și mai ales nu sunt timizi atunci cand consuma gesturi tandre in public. Maria Constantin și iubitul ei, Robert,…

- De cand și-a facut iubit, Maria Constantin nu inceteaza sa le arate fanilor cat de mult il iubește, dar și cat de mult este respectata de barbatul din viața ei. Se pare ca artista și partenerul ei, Robert Stoica, au așteptat vara cu nerabdare, avand in vedere ca inca din prima luna a anotimpului și-au…