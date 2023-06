Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrița confirma ca a semnat cu Universitatea Craiova. Extrema stanga s-a intors azi in Romania și a vorbit la aeroport. „Am semnat cu Craiova pe 3 ani, sunt foarte bucuros. Inseamna mult pentru mine aceasta echipa, acest oraș. Sunt bucuros ca am facut aceasta alegere. Aș fi venit de anul…

- Zilele Comunei Caianu Mic vor avea loc in perioada 4-5 iunie. Cele mai așteptate evenimente de pe Valea Țibleșului ii vor avea, in spectacolele organizate de Primaria Comunei Caianu Mic, Consiliul Județean Bistrița-Nasaud și Centrul Județean pentru Cultura pe unii dintre cei mai in voga artiști de muzica…

- Rapper ul si compozitorul american LIL PUMP urca anul acesta, in premiera la NEVERSEA, pe scena principala a festivalului. Cel mai mare festival de pe o plaja din Europa are loc intre 6 9 iulie, pe Neversea Beach din Constanta. Pentru cele 4 zile si 4 nopti sunt asteptati peste 150 de artisti si DJ…

- Joi seara, 11 mai, Romania a ratat calificarea in finala Eurovision 2023. Theodor Andrei, reprezentantul Romaniei de anul acesta, a cantat piesa „D.G.T. (Off and on)”, la Liverpool, in Marea Britanie. Din pacate, artistul nu a reușit sa treaca de semifinala a doua a concursului muzical internațional.…

- VIDEO: Vlad Lința, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia pe scena celui mai important show de folclor din Romania. Ce a cantat Un elev al Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia a participat la o emisiune de folclor realizata de postul național de televiziune TVR 1. Vlad Lința,…

- Artiștii din Romania au fani care ii apreciaza și fac gesturi frumoase, insa oamenii care il apreciaza pe Puya, sunt cu siguranța, printre cei mai creativi. Un grup de fani s-au strans in fața casei lui și i-au cantat, iar concurentul de la America Express s-a emoționat. Iata cum a reacționat.

- Marius Șumudica, antrenorul lui Al-Raed, pariaza pe mijlocașul brazilian Jefferson (29 de ani), cel mai recent transfer al Petrolului. Pe 13 februarie, Petrolul anunța transferul lui Jefferson, fotbalist liber de contract din vara lui 2022, cand s-a desparțit de Moreirense. Marius Șumudica e sigur ca…

- Aurelian Temișan a fost invitat duminica in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” de la Kanal D, unde a facut dezvaluiri despre viața lui personala, dar și despre cariera. Artistul a menționat-o și pe Loredana Groza, alaturi de care a aparut pe scena in repetate randuri. Oltean din naștere, nascut…