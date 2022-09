Doua note informative datate in 5 mai 1975, redactate olograf și semnate cu numele de cod Petrov, au stat la baza declararii fostului președinte al Romaniei, Traian Bacescu, drept colaborator al Securitații ca poliție politica, prin verdict definitiv, de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, se arata in motivarea deciziei instanței publicate pe portalul iccj.ro. Vezi motivarea aici. Notele informative au fost descoperite in dosarele de urmarire informativa (DUI) ale unor colegi ai lui Traian Basescu de Ia Institutul de Marina din Constanța. E vorbe de doua persoane. Mai jos conținutul celor…